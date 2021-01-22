Вирус убивает независимо от гражданства

Вирус убивает независимо от гражданства

Не хочу, как говорится, каркать, но в скором времени к нам может залететь мутированный, более заразный и быстро распространяемый, штамм коронавируса, так называемый британский, во власти которого сейчас находятся уже более сорока стран мира. Кыргызстан же продолжает играть с огнем, поскольку воздушные ворота страны распахнуты настежь. Нет никаких преград и барьеров для вируса.

Ранним утром 9 января в аэропорту "Манас" приземлился самолет, выполнявший рейс Москва - Бишкек нашей авиакомпании. На его борту находилось, как минимум, человек 180. И практически все пассажиры сразу рванули к стойкам погранконтроля, за исключением иностранных граждан, которых медработник на санитарно–карантинном посту попросила показать результаты ПЦР–тестов. Таковых, кстати, оказалось не более десяти человек. Но при таком контроле, а точнее, можно сказать - при его отсутствии, совершенно спокойно даже иностранный подданный может беспрепятственно проникнуть на нашу территорию и без теста: не существует никаких коридоров для "чужих" и "своих", как это сделано в других странах. Видимо, у нас рассчитывают на сознательность первых, которые без теста не поедут за рубеж.

Нашим гражданам и гражданкам вообще даже температуру не измерили, а о наличии ПЦР–теста врач и не спрашивала. На мой вопрос, почему на санитарно– карантинном посту не проверяют наличие тестов у граждан Кыргызстана, одна из пассажирок поглядела на меня с таким удивлением, словно я с Марса свалилась, и бросила, что, дескать, они прилетели в свою страну и поэтому тест ни к чему. В свою очередь шокирована теперь была я. Почему не нужен?

В страну ежедневно прибывают сотни наших соотечественников из России, Турции, ОАЭ, из других государств, где живут, работают. Везде сейчас свирепствует эта зараза. За мной, например, в самолете сидела эже, которая на протяжении всего полета кашляла и дышала как паровоз. Возможно, нет у нее ни короны, ни гриппа, а может, и есть, кто знает, теста у нее однозначно нет, как и у остальных пассажиров - граждан Кыргызстана. Вот поэтому непонятно, почему для иностранных граждан требуется наличие теста, а для кыргызстанцев, которые находились в этих или других странах, он необязателен?

Ни один европеец не вернется в свою страну без теста, либо ему его сделают в аэропорту прибытия. Например, россияне, приезжающие из других государств, обязаны зарегистрироваться на портале госуслуг о прохождении теста в течение трех дней после прибытия, иначе им грозит штраф. Система контроля, надо сказать, не ахти какая. Но хоть такая, а у нас вообще никакой.

Я привела пример только одного рейса. А следом за нами из Москвы прилетел самолет другой авиакомпании. Ситуация повторилась точь–в–точь. И пассажиры– кыргызстанцы разъехались по стране в разные ее регионы в предвкушении встреч с родными, знакомыми за дасторханом. Возможно, кто–то из них уже болен. Сам человек, может, пока и не почувствовал этого, но уже может заразить многих из контактирующих с ним людей. Коронавирус не обращает внимания на принадлежность к гражданству, национальность или родство. Он "косит" всех подряд. Кстати, обратила внимание, что после прохождения пограничного контроля многие срывали даже маски. Встречающие тоже были без них.

Но помнится, что еще осенью Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом утвердил алгоритм по пересечению государственной границы воздушным и наземным транспортом. Он предусматривал, что всем приезжающим кыргызстанцам при отсутствии справки с результатами ПЦР–анализа будут сразу проводить тесты на коронавирус. Насколько известно, это распоряжение штаба не отменено до сих пор. Тем более что в стране и режим ЧС продолжает действовать. Но в Минздраве и в том же штабе, видимо, работают по народному принципу - авось пронесет. А ситуация с коронавирусом особенно не улучшилась с тех пор. Просто, судя по всему, стали хуже контролировать ковид, а потому цифры заболеваемости поползли вниз.

В общем, боремся по–своему, по–кыргызстански: учащихся школ и вузов держим на дистанционке, а в страну тем временем беспрепятственно пропускаем и больных, и здоровых.

Зато министр здравоохранения на вопрос одного из агентств об ограничительных мерах для защиты от британского штамма, который, кстати, вовсю гуляет уже и в России, ответил, что в аэропорту, в самолетах будут раздавать анкеты для пассажиров, чтобы в случае выявления нового штамма у кого–то из пассажиров можно было отследить его контакты. Но пока "будут раздавать", вирус уже проникнет к нам. А может, уже и проник. Да и не хватит ни у Минздрава, ни у других служб возможностей для того, чтобы отследить контактных лиц без технических средств. Мы уже опробовали этот сценарий и захлебнулись. Да и поздно тогда будет, когда британский вирус залетит к нам.

- Мы готовимся к возможному его появлению у нас, изучаем опыт других государств, - заверил министр Бейшеналиев.

Вот эта беспечность и самоуверенность в борьбе с опасным врагом напоминают прошлогоднюю весну. Китай, Россия, Европа тогда едва справлялись с количеством заболевших, а смертность от ковида росла день ото дня. Бывший же министр здравоохранения Чолпонбаев бодро заявлял, что он головой отвечает за предупреждение проникновения короновируса в страну.

Но тогда, справедливости ради, надо заметить, что на санитарно–карантинных постах хоть контролировали состояние здоровья всех прибывших. И то пропустили заразу в страну. А сейчас ее воздушные ворота, в чем я лично убедилась, открыты нараспашку. Минздрав же изучает опыт борьбы с новым штаммом других стран и намерен проводить анкетирование. Ну не абсурд ли?

И это опять же в то время, когда ВОЗ открыто заявила, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий, учитывая динамику распространения коронавируса. За последние две недели заболеваемость вновь достигла пика. Только за одну неделю в мире зарегистрировано около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом. И более 85 тысяч летальных исходов. Власти стран Европейского союза ужесточают ограничения, чтобы остановить стремительный рост числа заболевших коронавирусом. В Англии вообще ввели третий нокдаун и только на час британцам разрешают выходить из дома - в магазин или в аптеку. А на что можно рассчитывать, если ежедневно регистрируется 60 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом?

Италия тоже в шоке от цифр. Там ограничительные меры везде действуют до конца января. За минувшие сутки число зараженных в Европе выросло на 745 тысяч. В активной фазе болезни более полумиллиона человек, в критическом состоянии - более 30 тысяч.

А власти Китая требуют от пассажиров, чтобы при посадке на рейсы из России они предоставляли не только отрицательный ПЦР–тест на коронавирус, но и анализ крови на антитела IgM к коронавирусу. Оба анализа должны быть сданы не позднее 48 часов до вылета и заверены Генконсульством Китая. И правильно делают, потому что власти страны охраняют главное право своих граждан - право на жизнь.

Директор Института имени Гамалея Александр Гинсбург считает, что в России, скорее всего, есть уже свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили. А ученые обнаружили еще и "бразильскую" разновидность мутировавшего вируса, также смертельно опасную.

И только Кыргызстан не боится коронавируса. У нас в верхах говорят о чем угодно - о выборах, об экономике, о кризисе, но только не о мерах по усилению противодействия вирусу. Словно не было смертельно страшного лета, когда умирали десятки кыргызстанцев, заболевали сотни ежедневно.

И если европейский штамм вируса проникнет к нам, то те триста с небольшим свободных коек для больных COVID, о которых как о достижении в борьбе с вирусом талдычет ежедневно Минздрав, не спасут положения.

В медицине есть прекрасное выражение, точное, емкое: болезнь легче предупредить, чем лечить. Предупредить же ее можно прежде всего введением обязательного ПЦР–теста для абсолютно всех въезжающих в страну, независимо от гражданства. И, конечно, если самим позаботиться о своей собственной защите. Береженого Бог бережет.

Источник: vb.kg