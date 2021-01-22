Бишкекские маршрутчики требуют повысить стоимость проезда уже до 20 сомов

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев сегодня встретился с руководителями частных фирм-перевозчиков.
По данным пресс-службы муниципалитета, на встрече вновь обсудили вопрос поэтапного повышения тарифов за проезд на частных микроавтобусах. Перевозчики потребовали поднятия тарифов до 19-20 сомов.
Тулобаев в свою очередь предложил повысить стоимость проезда на маршрутных такси пока до 15 сомов, на автобусах и троллейбусах – до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.
И.о. мэра поручил создать совет по транспортной политике при мэрии Бишкека, который станет площадкой для встреч горожан, водителей, сотрудников муниципалитета и руководителей частных компаний-перевозчиков для проведения реформы столичной транспортной системы.
Также он попросил руководителей частных фирм избрать одного представителя, который станет его общественным советником для проведения эффективной работы.
По словам директоров фирм-перевозчиков, зачинщиками забастовки водителей стали третьи лица, которые пытались дестабилизировать ситуацию внутри коллективов.
И.о. мэра добавил, что все, кто причинил материальный ущерб автопаркам, разбивал окна маршруток, понесут ответственность в рамках Закона КР.
Источник: Элгезит
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