Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 83

Садыр Жапаров дал указание не перекрывать дороги в Бишкеке

Президент Садыр Жапаров дал указание, чтобы во время инаугурации не перекрывали дороги в Бишкеке.

Об этом редакции VB.KG сообщили источники в аппарате главы государства.

По их словам, новый глава государства намерен сократить расходы и на саму инаугурацию.

- Президент дал понять, чтобы не только 28 января, но и в другие дни для него дороги не перекрывали в городе. Также он намерен сократить лишние расходы во время инаугурации. Президент просто даст клятву и более ничего лишнего, - пояснили в аппарате президента.
 

URL: https://www.vb.kg/396436

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить