Выборы в горкенеши Бишкека и Оша состоятся 11 апреля

Выборы в горкенеши Бишкека и Оша состоятся 11 апреля

Выборы в городские кенеши Бишкека и Оша, а также в ряд местные кенеши состоятся 11 апреля 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, по закону, выборы в городские кенеши проводятся во второе воскресенье апреля.