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Кыргызстанцы вновь могут оплачивать за электроэнергию во всех почтовых отделениях

Кыргызстанцы вновь могут оплачивать за электроэнергию во всех почтовых отделениях

Сегодня, 21 января, подписан договор по приему платежей между ГП «Кыргыз почтасы» и ОАО «Северэлектро».

По данным «Северэлектро», приём платежей за электроэнергию будет осуществляться в прежнем режиме во всех почтовых отделениях ГП «Кыргыз почтасы» без комиссии.

Напомним, ранее в связи с окончанием срока действия договора, заключенного между ГП «Кыргыз почтасы» и ОАО «Северэлектро», с 14 января был прекращён прием платежей за электроэнергию во всех почтовых отделениях.

ОАО «Северэлектро» приносит извинения за предоставленные неудобства.

           

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