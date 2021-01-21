Кыргызстанцы вновь могут оплачивать за электроэнергию во всех почтовых отделениях
Сегодня, 21 января, подписан договор по приему платежей между ГП «Кыргыз почтасы» и ОАО «Северэлектро».
По данным «Северэлектро», приём платежей за электроэнергию будет осуществляться в прежнем режиме во всех почтовых отделениях ГП «Кыргыз почтасы» без комиссии.
Напомним, ранее в связи с окончанием срока действия договора, заключенного между ГП «Кыргыз почтасы» и ОАО «Северэлектро», с 14 января был прекращён прием платежей за электроэнергию во всех почтовых отделениях.
ОАО «Северэлектро» приносит извинения за предоставленные неудобства.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!