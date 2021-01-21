Чубак Ажы Жалилов - сегодня ему бы исполнилось 46…

Чубак Ажы Жалилов - сегодня ему бы исполнилось 46…

Сегодня экс-муфтию КР, ученому Чубак Ажы Жалилову исполнилось бы 46 лет. Каким его помнят, и каков его вклад в духовное развитие мусульман КР сегодня Академик Евразийской телеакадемии Ассоль Молдокматова решила узнать у религиозного Исламского деятеля, магистра теолога-исламоведа КР, педагога по фикху Лолы Касымовой

Чубак ажы Тажибаевич Жалилов (21 января 1975 — 11 июля 2020) — кыргызский религиозный исламский деятель, богослов и педагог. Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана в 2010–2012 годах. Член Совета улемов мусульман Кыргызстана. Член Всемирной лиги ученых Ахли Сунны.

— Лола Тургуновна, сегодня Чубак Ажы исполнилось бы 46 лет, каким вы его вспоминаете?

— Чубак Устаз был мудрецом. На все вопросы находил ответы и все они были содержательными , грамотными и своевременными. Он заполнял знаниями духовную нишу для мусульман и был самым позитивным человеком.

— В чем был его феномен?

— Он был единственным ученым, проводившим уроки для мужчин и женщин не только в Кыргызстане, но и далеко за пределами. Он один из первых, кто получил серебряную кнопку на канале YouTube. И его изъяснения были просты и доступны. Народ уважал и восхищался Чубак Ажы.

— Когда вы впервые с ним познакомились?

— Наше знакомство произошло в 2010 году. Он был Муфтием Духовного управления Кыргызстана

— О чем он грезил?

— Его мечты всегда были связаны с приближением к Аллаху и процветанием Кыргызстана в самом глубинным смысле.

— Чему обучал Чубак Ажы?

— В 2017 году он стал членом Всемирной Лиги учёных «Ахилл Сунны» и имел ряд разрешительных документов быть ученым, преподавать по наукам, таких как Фикх (источник исламского права), по грамматике арабского языка, по тафсиру (исламская наука толкования и комментирования аятов Корана), терминологии хадисов (изречения, одобрения, образ или действие пророка Мухаммада) и по хадисоведению.

— К нему прислушивались мусульмане, которых он часто собирал на обучение?

— С 2013 Чубак Ажы был членом Совета Аалимов Кыргызстана и преподавателем в Исламском Университете. Это притягивало в особенности, ведь знания поистине ценность.

80% мусульман страны прислушивались и ценили его мнение. Все шли за советом. Трижды в неделю он преподавал для мужчин, в воскресные дни преподавал женщинам. Это было важно для духовного обогащения.

— Что его могло расстроить?

— Его огорчало бескультурье, безграмотность, особенно, когда присылали письма с ошибками. Он считал, что все должны стремиться быть образованными. Он неприемлил надменность, высокомерие, всегда был приветлив.

— Чем он был увлечён?

— Был увлечён книгами. Литература для него бесценна. Особенно ценил исламскую литературу. В его доме была огромная библиотека исламской и кыргызской литературы, которая занимала три комнаты и достигла десятичной численности. Он мог читать целыми днями и в обязательном порядке читал по 500 страниц. Он был всесторонне развитым по всем направлениям, мог изложить причину всех ситуаций сквозь призму Ислама.

— Рассказывал ли он о детстве?

— Родился Чубак Устаз в Джалал-Абадской области в селе Баймундуз в семье интеллигенции. Отец был учителем математики, а мама учителем английского языка, так что знания всегда были в приоритете.

— Как вы считаете, государство оценило его вклад в развитие мусульман и его просветительскую деятельность?

— Государство по сей день не оценило его вклад в развитие мусульман, нет ни наград, ни особой благодарности. Можно было многое сделать для этого великого ученого. Подарить дом или открыть центр. Внимание исходило всегда от Муфтията, от Кадыр-Ажы, Турсунбай Бакир Уулу, Абдушукура Ажы. Чубак Ажы мог открыто критиковать, высказывать правду и для многих, он был угрызением совести. После смерти многие это осознали, каков был вклад, но для чего делать после смерти, когда человеку уже ничего не нужно. Надо было при жизни ценить!

— Что вам больше всего было близко из его суждений?

— Простота и доброта. Он всегда подчеркивал: «Каких бы вы ни достигли высот и богатств, будьте простыми, оставайтесь человечными!». Он не любил, когда его хвалили в лицо, говорил, что могут говорить за спиной, но не в лицо. И говорил, когда человек слышит похвалу, может возгордиться, поэтому голову всегда нужно ниже держать.

— Что он не успел сделать?

— Он мечтал построить больницы, образовательные центры, библиотеки. У него было государственное мышление, всегда думал о народе, мечтал, чтобы народ жил достойно, счастливо и мирно. Он прожил короткую, но светлую жизнь, остался у людей в добрых воспоминаниях. На похоронах столько народу собралось, не было человека, который бы ни плакал. Все, кто бы его не знал, плакали. Это был плач любви по хорошему человеку. Многое ему не удалось сделать согласно задуманным планам.

— Кто является продолжателем его деятельности?

— Его учеником и продолжателем является Калысбек Заманбеков.

— Чубак Ажы для вас был...?

— ... советником, наставником. Мне его очень не хватает, его мудрости. Я шутила всегда и говорила: «Вы - мудрец 21 века!». В его знаниях нуждались многие. Дай Аллах ему сады рая. Надеюсь, что все мы с ним увидимся ...

— Благодарю вас за воспоминания...

Беседу вела Ассоль Молдокматова

Источник: Кабар