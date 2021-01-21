Операция "громоотвод". Кто на деле виновен в провале борьбы с Covid-19?

Операция "громоотвод". Кто на деле виновен в провале борьбы с Covid-19?

Недавно курирующая социальный блок вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила, что "обязательно будет рассмотрена ответственность должностных лиц, которые вследствие халатности и других причин допустили высокую смертность во время эпидемии". В итоге был назван ряд фамилий чиновников, которые работали на этот момент в правительстве. Вот только, если одни действительно ничего не сделали к разгару пандемии, допустив огромную смертность, другие вынуждены были выполнять роль "пожарной команды" в пик эпидемии. Вот только теперь именно они могут стать громоотводом по ответственности за других. А теперь по порядку.

Провальная подготовка, или где деньги, кабмин?

В марте прошлого года правительство Кыргызстана заявило о начале эпидемии коронавируса в стране. В республике был введен локдаун в течение почти четырех месяцев. В этом время система здравоохранения, существовавшая все эти годы, показала свою полную несостоятельность. Спасение жизни граждан взяли в свои руки на тот момент ни чиновники от Минздрава, а простые волонтеры. И происходило это на момент нахождения на должности главы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он подал в отставку 15 июня 2020 года. Как раз после снятия локдауна. При этом стоит учитывать, что большая часть помощи, выделенной на борьбу с Covid-19 для республики, в страну поступила как раз в эти четыре месяца. А до этого 1 апреля от должностей были отстранены вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев.

Рекомендации на отставку чиновников были вынесены советом безопасности КР, на заседании которого 31 марта президент подверг их работу серьезной критике. В обосновании к их увольнению говорилось, что стоимость реагентов и тест-систем в конце января была минимальная. А в момент объявления пандемии их стоимость из-за повышенного спроса была увеличена более чем в три раза. Вирусологи и лаборанты в январе неоднократно обращались к министру здравоохранения Чолпонбаеву о необходимости приобретения реагентов и тест-систем для проведения анализа и выявления лиц, заразившихся коронавирусом. Однако их обращения были проигнорированы.

"В результате, в авральном режиме и разными способами идёт работа по изысканию и доставке из зарубежных государств необходимых материалов для обеспечения работы лабораторий. Однако в результате неорганизованности работы республиканского штаба под руководством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Омурбековой А.С., ненадлежащей координации государственных органов, непринятия своевременных решений, безответственного отношения министра здравоохранения Чолпонбаева к возложенным на него должностным обязанностям был допущен ряд критических ошибок, в результате которых лица, зараженные коронавирусной инфекцией, не были своевременно выявлены и изолированы в местах обсервации до полного выздоровления", - говорилось в документе Совбеза.

Отстранили, но не всех

Бывшие власти возложили всю ответственность на Омурбеку и Чолпонбаева. Конечно, их вины никто не отрицает, но без указаний тогдашнего главы кабмина Абылгазиева они вряд ли бы смогли что-то сделать. Вот только Абылгазиев, на тот момент находящийся под покровительством президента, не только не признавал ответственности, но и даже не пытался что-то исправить.

При этом помощь со стороны доноров, в страну с неготовой системой здравоохранения еще до начала пика смертности, приходила немалыми партиями. Уже на 20 марта была выделена помощь в размере 66 миллионов сомов, а также средства индивидуальной защиты Министерству здравоохранения от Агентства США по международному развитию (USAID). "Сорос - Кыргызстан" сформировал фонд в 100 тысяч долларов для борьбы с коронавирусом и передал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационный отдел Республиканской клинической инфекционной больницы. Россия выделила 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, Узбекистана в Баткен доставили 500 комплектов защитных средств для медиков. лаготворительный фонд из Кувейта подарит больницам Кыргызстана три аппарата ИВЛ. Кроме того, он выделил 200 тысяч долларов, из них 2 миллиона сомов переведены на специализированный счет Минфина.

Также при Министерстве финансов был сформирован специальный счет, куда средства на борьбу с коронавирусом мог перевести любой желающий. Тогда его пополнили: политик Омурбек Бабанов, выделивший на это 3 млн сомов, 1 млн сомов - ОсОО "Беш Сары", принадлежащее депутату Камчыбеку Жолдошбаеву и ряд других представителей бизнеса и политики. И это, повторимся, курировало еще в марте месяце непосредственно правительство и Министерство финансов в лице тогдашней главы Бактыгуль Жээнбаевой. На этот момент остановить пандемию было вполне возможно. Тогда число заразившихся не превышало 20-30 человек, а летальных исходов за сутки были единицы.

В итоге ко 2 октября 2020 года, по информации Минфина, республике удалось договориться о выделении 773.09 млн долларов, из которых 22.72 процента - грант, все остальные средства страна взяла в кредит. И это при том, что в пик пандемии – летом прошлого года, гумпомощь приходила в страну тоннами из разных стран в виде Аппаратов ИВЛ, медицинских масок, СИЗ для медиков и прочих необходимых средств, не говоря уже про лекарственное обеспечение. Но основной поток их пришел в КР в период локдауна и нахождения на премьерской должности Абылгазиева. А значит, именно он, а не выполнявший позже после него роль "пожарного" Кубанычбек Боронов, виновен в провале подготовки. А вот последнему, напротив, удалось за два месяца нахождения на премьерской должности стабилизировать крайне негативную ситуацию в стране.

"Протеже" экс-президента, или скандальный Минфин

Особая ответственность за смертность граждан лежит не только на премьере, но и на отдельных министерствах. Одним из них являлся Минфин КР. Именно он тогда забюрократизировал и притормозил выделение полученных от доноров средств, которую должны были направить на борьбу с ковидом.

Тогда 20 апреля на заседании ЖК депутат Абдывахап Нурбаев рекомендовал дать правовую оценку действиям должностных лиц Минфина - за несвоевременное финансирование мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности:

– В проекте постановления, предложенном комитетом, сказано о даче правовой оценки за допущенные в работе недостатки только бывшего министра Космосбека Чолпонбаева. Но я предлагаю рассмотреть и ответственность главы Минфина Бактыгуль Жээнбаевой. Потому, что это ведомство вовремя не перечислило средства, из-за чего большинство медучреждений не смогли вовремя приобрести СИЗ, и поэтому их сотрудники остались без защиты, а потом заразились вирусом. Генпрокуратура должна изучить, почему Минфин своевременно не перечислил деньги, которые уже должны были быть переведены в Минздрав, - подчеркивал тогда нардеп.

К тому же, соответствующие должностные лица ведомства позже признали: в середине марта, когда в КР начали регистрироваться первые случаи заражения COVID-19, был выявлен дефицит необходимых для медицины препаратов, СИЗ для сотрудников здравоохранения, медицинских и дезинфицирующих средств - по причине того, что на их приобретение вовремя не были выделены финансовые средства.

Вопрос относительно ответственности свергнутой после смены власти сотрудниками Минфина Жээнбаевой, тогда удалось замять. А все потому, что скандальную главу финведомства в кулуарах называли, не иначе, как протеже экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Но вопрос, повторимся, замяли в отношении нее, хотя ее вина в этом вопрос весьма очевидна и крайне весома.

Крайнего не найдете?

Что касается Аиды Исмаиловой, то новый вице-премьер-министр также, как и Боронов, выполняла роль "пожарного" в период пандемии, устраняя ошибки прежней чиновницы Омурбековой. Именно Исмаилова смогла на тот момент стабилизировать работу медиков, выезжала сама в регионы и "красные зоны", в отличие от своих коллег. А вот Эльвира Сурабалдиева, которая сейчас активно пиарится на этой теме и которая пришла уже в правительство в момент решения всех вопросов, в разгар пандемии вместе со своими коллегами с ЖК самоустранилась на каникулы. Теперь же она, пытается в "штиль" найти виновных и заработать себе очки у электората. Вот только где же была Сурабалдиева в момент разгара пандемии? Писала услышанные в кулуарах посты в соцсетях?

Что касается программы "Терек", на которую ссылаются представители НПО, то как неоднократно подчеркивала сама Исмаилова, она была отклонена ей по причине многочисленных коррупционных рисков. Поэтому, столь возмущенная реакция на такое решения ряда представителей, ее инициировавших, в этом контексте вполне предсказуема.

Абылгазиевское равнодушие

Еще один важный вопрос. Что все это время, пока приходила помощь от доноров, делал тогдашний премьер-министр страны Абылгазиев? Практически ничего. Вся ответственность легла на плечи министров и вице-премьеров. Вот только подпись главы кабмина, к слову, стоит на всех документах о получении указанных средств. Так почему, в настоящее время, когда доказательств об исчезновении средств на борьбу с Covid-19 предостаточно, он проходит как свидетель? Ведь, даже без учета указанных средств, его действия по подготовке и предупреждению пандемии однозначно попадают под статью "Халатность". Так как именно он был дирижером всех действий и бездействий правительства. И это не говоря про то, что в пик пандемии он подал в отставку, ссылаясь на радиочастотный скандал, окончательно переложив всю ответственность за свой трехмесячный провал на коллег по правительству.

Уставший ЖК и забытый Жээнбеков

Если уж говорить об ответственности, то особая роль в этом "кардебалете" лежит и на ЖК. Ведь именно законодательный орган должен был работать на благо своих избранников в июне-июле 2020 года, когда республика практически сдалась под натиском пандемии. Но пошумевшие до конца сессии нардепы, повторимся, с той же Эльвирой Сурабалдиевой, не стесняясь, спели гимн и помахали умирающим гражданам рукой до октября! Причем, вернувшись, они занялись вовсе не проблемами борьбы с эпидемией, а агитацией на провалившемся осеннем избирательном процессе.

Немалая ответственных за гибель граждан и окончательную гибель системы здравоохранения лежит и на экс-главе КР Сооронбае Жээнбекове. Ведь именно он должен был на тот момент рассмотреть ответственность Минфина, Минздрава и премьера. Именно он должен был выступать перед населением в трудные моменты, решать наболевший вопрос по выплатам медикам, работавшим в "красных зонах", понимая, что этот вопрос не решался на уровне кабмина, скоординировать работу всего Аппарата правительства. Но он сделал виновными лишь Омурбекову и Чополбаева. Никаких нареканий по работе своих ставленником им сделано не было, как и не поднят вопрос о нецелевом использовании или доказательстве таких фактов, по полученным от доноров средств.

А значит, если уж и судить об ответственности, то говорить о ней надо не только в отношении "пожарной команды" в лице Боронова и Исмаиловой, а всех причастных, включая бывших глав страны, кабмина и депутатов ЖК.

Источник: vb.kg