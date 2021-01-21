Задержан бывший гендиректор «Ош Электро» Дыйканбай Даминов
По данным ГСБЭП, чиновник требовал у одной из компаний перечислить ему на личный банковский счет миллион сомов в качестве взятки
В Финансовую полицию с заявлением обратился директор ЗАО «Б.», попросивший принять меры в отношении руководства ОАО «Ош Электро», которое, пользуясь своим служебным положением, вопреки интересам государства и представителей бизнеса вымогают денежные средства в виде взятки за выполненные работы, проведенные со стороны указанного ЗАО.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.
Установлено, что представители ЗАО «Б.» обратились к ОАО «Ош Электро» с требованием погасить задолженность в сумме около 6 млн сомов за ранее выполненную работу по выигранному тендеру, после чего директором ОАО «Ош Электро» было поставлено требование о перечислении на личный банковский счет 1 миллиона сомов в виде взятки.
20 января текущего года по факту вымогательства взятки в особо крупном размере задержан бывший генеральный директор ОАО «Ош Электро» Даминов Дыйканбай Исабаевич и в последующем водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
ГСБЭП при ПКР
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