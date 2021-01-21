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И.о. Президента КР Талант Мамытов назначил ряд судей местных судов

Бишкек, "Саясат. kg". С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями Совета по 6 кандидатурам на должность судьи.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Бишкекский городской суд, Токмокский городской суд и некоторые районные суды Чуйской области, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями Совета по 6 кандидатурам на должность судьи.

По оставшимся 4 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

И.о. Президента издал Указы о назначении 6 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:

— Чуйская область:

Сокулукский районный суд:

Керимкулов Илияс Саматбекович;

Масыбаев Тилек Толонбаевич;

Султаналиева Сеиль Асанкуловна;

Иссык-Атинский районный суд

Рыскулова Айжан Рыспековна;

— Токмокский городской суд

Тойгонбаев Асанбек Рафикович.

— город Бишкек

Бишкекский городской суд

Динеев Мирад Сагынбекович.

Указы вступают в силу со дня подписания.

           

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