База "Ганси" в КР: Воспользуется ли Сурабалдиева "идеальным моментом"?

До июня 2021 года вакцинация в Кыргызстане не будет производиться.

Об этом на своей странице в Twitter написала вице-премьер-министр и глава Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, по программе COVAX предложили всего лишь 30 000 доз вакцины Pfizer на 15 000 человек.

"Минздрав посчитал нерациональным закупать холодильные установки на 2 миллиона долларов, так как будет еще 7 предложений по другим вакцинам", - заявила Сурабалдиева.

В этой связи хотелось бы еще раз напомнить вице-премьеру про обращение к США за помощью. И самый идеальный вариант, который устроил бы все стороны, является строительство медицинской базы США на месте прежней - "Ганси". Тем более, что ситуация сегодня наиболее благоприятная.

Дело в том, что судя по всему, новый президент США Джозеф Байден настроен решительно вернуть прежние позиции своей страны по всему миру. Так только в первый день своей работы на посту главы государства он отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа. Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Также он отменил визовые ограничения для ряда стран, в том числе и Кыргызстана.

Кроме этого, Байден с целью возобновления сотрудничества начал вести переговоры с Ираном, против которого, напомним, прежний президент Трамп ввел санкции.

Это ли не признак того, что Кыргызстану стоит воспользоваться идеальным моментом, тем более, что на кону здоровье 6 млн граждан страны.

P.S. Что же касается 2 миллионов долларов, необходимых для приобретения холодильных установок, то может стоит обратиться за советом к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. В свете участившихся задержаний коррупционеров он то точно поможет найти нужные средства.





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