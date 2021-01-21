Скончалась супруга экс-главы МВД КР Молдомусы Конгантиева

Скончалась Базаркуль Нурбаева - супруга экс-министра внутренних дел КР Молдомусы Конгантиева.

Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

МВД выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной супруги бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.

"Руководство, члены коллегии, Совет ветеранов и Клуб генералов, а также личный состав Министерства внутренних дел Кыргызской Республики глубоко скорбят по поводу безвременной кончины супруги бывшего министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Конгантиева Молдомусы Ташболотовича - Базаркуль Нурбаевой и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.

Молдомуса Конгантиев был министром внутренних дел с 2008 по 2010 годы.

Бывшего главу МВД обвиняли в халатности и превышении полномочий во время апрельских событий 2010 года. В июле 2018 года ГКНБ КР было принято решение о прекращении уголовного дела (ст. 305 ч.2 и ст.316 ч.1 УК КР) за отсутствием в действиях Конгантиева состава преступления. Позже его дело было пересмотрено. А в июне 2020 года Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор двух предыдущих инстанций



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