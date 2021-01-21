Улукбек Ормонов: «Авиарейсы Бишкек — Москва превратились в коммерческий проект, приносящий прибыль российским авиакомпаниям»

Бишкек, "Саясат. kg". По сравнению с соседними странами стоимость билетов по направлению Бишкек — Москва существенно выше.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улукбек Ормонов.

По его словам, авиарейсы Бишкек — Москва и Ош — Москва превратились в коммерческий проект, приносящие прибыль российским авиакомпаниям.

По его словам, из Бишкека совершается 40 рейсов в неделю и только 2 из них обслуживаются кыргызскими компаниями. Из Оша осуществляются 49 рейсов и 38 из них осуществляются российскими компаниями. За короткое время появились ранее неизвестные авиакомпании.

«Продаются дорогие билеты для граждан Кыргызстана. Стоимость билета Ташкент — Москва составляет 23 тысячи сомов, Алматы — Москва – 17 тысяч сомов, Душанбе — Москва – 33 тысячи сомов. Но почему-то билеты Бишкек — Москва стоят 83 тысячи сомов. Значит, наши граждане самые богатые?» — сказал депутат.

