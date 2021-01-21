Министерство здравоохранения КР в настоящее прорабатывает вопрос предстоящей вакцинации населения страны против COVID-19

Бишкек, "Саясат. kg". В Кыргызстане в рамках обеспечения холодовой цепи вакцин, входящих в Календарь профилактических прививок имеется 2 122 единицы функционирующего специализирванного холодового оборудования.
Для поддержания температурного режима в пределах рассчитаны:
от +2°С+8°С - 79% (1676)
от -12°С до -15°С – 18% (362);
от -15°С до -20°С – 3% (72).
При предварительном расчете лиц, подлежащих вакцинации против COVID-19, в рамках механизма «COVAX» определено приблизительно 1,2 млн, что составляет около 20% от общего населения страны.
В данное время рассматривается вопрос использовать поэтапный подход к вакцинации, в первую очередь, для снижения нагрузки на систему здравоохранения планируется вакцинация медицинских работников, далее лиц, которые находятся в зоне повышенного риска в связи характером их работы и предоставляющие услуги жизнеобеспечения.
Для информации:
Кыргызстан присоединился к COVAX - глобальному механизму по обеспечению доступности вакцин против COVID-19. По информации ВОЗ, на сегодняшний день COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем разработок вакцин против COVID-19 в мире, включающий в себя девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку.Х
Республиканский штаб
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