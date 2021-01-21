Президент Байден отменил Президентскую прокламацию 9 тыс. 983 о визовых ограничениях для Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Новые электронные паспорта Кыргызской Республики и более тесное сотрудничество между правоохранительными органами повысят нашу общую безопасность как здесь, в Кыргызской Республике, так и во всем мире.

Посольство США радо сообщить, что 20 января президент Байден подписал указ об отмене ограничений на выдачу иммиграционных и «Грин-карт» (Diversity Visa) виз, которые приостанавливали въезд для иммигрантов из Кыргызстана.

Мы высоко оцениваем существенные улучшения, связанные с обеспечением безопасности путешествий, которых добилось Правительство Кыргызской Республики за последние 12 месяцев. Электронные паспорта Кыргызстана, содержащие биометрические идентификационные чипы, разработаны и находятся на завершающей стадии подготовки. Эти паспорта обеспечат гражданам Кыргызстана безопасное и удобное путешествие. Правительство Кыргызской Республики также улучшило сотрудничество с Интерполом и увеличило обмен информацией о преступности и терроризме.

Новые электронные паспорта Кыргызской Республики и более тесное сотрудничество между правоохранительными органами повысят нашу общую безопасность как здесь, в Кыргызской Республике, так и во всем мире.

В свете пандемии COVID-19 выдача виз в посольствах США по всему миру строго ограничена. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу kg.usembassy.gov, чтобы узнать о любых обновлениях в процедуре обработки виз в свете данного объявления.

Соединенные Штаты Америки по-прежнему привержены укреплению наших двусторонних отношений для повышения безопасности, суверенитета и процветания кыргызского народа.