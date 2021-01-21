Акылбек Жапаров предлагает сажать в вагоны безработных кыргызстанцев и доставлять в Москву

Бишкек, "Саясат. kg". Он считает, что перед правительством стоит важная задача – создать условия для возвращения кыргызстанцев в Россию.

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша депутат Акылбек Жапаров затронул обострившуюся проблему безработицы в стране в связи с массовым возвращением мигрантов. Он считает, что перед правительством стоит важная задача – создать условия для возвращения кыргызстанцев в Россию.

«Мэр Москвы Собянин говорит, что рабочие места пустуют, нужны рабочие руки. А мы во время пандемии вернули тысячи мигрантов. Теперь они уехать не могут. Потому что не можем восстановить авиарейсы. Заблуждаемся, если решим вопрос двумя регулярными рейсами в неделю. Безработица обострилась, что привело к росту показателей краж. А что им остается делать, нет работы, голодают. Поэтому правительство должно принять срочные меры, доставить наших ребят в Россию. Если понадобится – надо сажать в вагоны и доставить. В советское время мы эшелонами помогали русским. Пришло время вернуть должок. Пускай правительство поскорее примет меры», - сказал выделяющийся уникальными предложениями депутат.

Депутат Аида Касымалиева отметила, что поступают обращения от мигрантов и будет составлен протокол.