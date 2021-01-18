ГКНБ: Информация о том, что Мелис Аспеков дал показания против Сыймыка Жапыкеева, является фейковой

Информация о том, что Мелис Аспеков дал показания против Сыймыка Жапыкеева, является фейковой

Чекисты напоминают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность

Информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях о том, что активист Мелис Аспеков дал показания против председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева, является фейковой.

ГКНБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.

Пресс-центр ГКНБ