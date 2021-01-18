(Фото) Деньги криминального «общака» изъяли силовики в Кыргызстане

Деньги криминального «общака» изъяли силовики в Кыргызстане

По данным МВД, уголовную казну пополняли так называемые «смотрящие» и «положенцы» в тюрьмах, вымогая средства у заключенных и устраивая азартные игры

Министерство внутренних дел сообщает о выявленных фактах легализации преступных доходов, изъяты сотни тысяч сомов и несколько тысяч долларов так называемого "общака".

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП, межведомственной группой осуществлялись следственно-оперативные мероприятия по ст. 215 ч.1 УК КР (Легализация преступных доходов).

Операция проводилась по инициативе Службы криминальной милиции МВД.

В состав межведомственной группы вошли СКМ МВД, ГКНБ, СУ и ГОРУ ГСИН при ПКР. Материалы уголовного дела расследуется следственным управлением

ГСИН.

В результате проведенной спецоперации выявлены и установлены лица, причастные к преступным действиям, имеющие криминальные статусы в местах

лишения свободы.

Так, были установлены осужденные граждане К.Э. 1992 г.р. и Т.Р. 1987года рождения, в настоящее время отбывающие срок в одном из учреждений

ГСИН. В местах отбывания наказания указанные лица имеют криминальный статус «положенец» и «смотрящий». По предварительным полученным данным, на протяжении длительного периода времени они занимались вымогательством у осужденных лиц, а также мошенничеством, сбытом наркотических средств, кроме этого, занимались проведением азартных игр на территории исправительного учреждения и за его пределами. Поборы с заключенных также направлялись для поддержания «общаковской кассы».

Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, поступали и аккумулировались на мобильном кошельке «Элсом». В последующем денежные

средства легализовались и распределялись на преступные нужды. Выявлены активные члены преступной группы, установлены трое лиц, у которых хранились «общаковские» денежные средства. Они активно занимались отмыванием денег, среди задержанных имеются женщины.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигурантов дела обнаружены и изъяты денежные средства, сумма которых составляет 297 000 сомов и 8200 долларов. По предварительным данным, на указанном счете ранее находилось более миллиона сомов.

Следственно-оперативные мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, продолжаются.

Пресс-служба МВД

