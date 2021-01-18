Сыймык Жапыкеев прокомментировал информации о его, якобы, соучастии в вымогательстве

Сыймык Жапыкеев прокомментировал информации о его, якобы, соучастии в вымогательстве

Глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР Сыймык Жапыкеев опроверг информацию о соучастии в деле о вымогательстве вместе с активистом Мелисом Аспековым.

Журналистам Жапыкеев сообщил, что с Аспековым у него никаких отношений нет.

«Он по своему, я по-своему. У нас никаких отношений нет. Что он у кого вымогает, покажут результаты следствия», - сказал он.

Также он сообщил, что даже не знаком с Уланом Джураевым, который также был задержан за вымогательство вместе с Аспековым.

В пресс-службе ГСБЭП заявили, что в настоящее время Службой предпринимаются активные меры, направленные на бескомпромиссную борьбу с коррупцией и экономической/финансовой преступностью. Финансовой полицией проводится работа по выявлению, раскрытию и пресечению резонансных преступных схем, в которые замешаны чиновники высокого ранга.

В настоящее время появилось множество «доброжелателей», пытающихся как то очернить или впутать в какую либо историю руководство Службы.

В ведомстве назвали недостоверной информацию, компрометирующую руководство Финансовой полиции.

Напомним, что 8 января по факту вымогательства 250 тыс. долларов США у руководства ГП НК «Кыргыз Темир Жолу» задержаны гражданские активисты Мелис Аспеков и Улан Джураев.

После Аспеков заявил, что 50 тыс. долларов от вымогаемых 250 тыс. долларов он должен был отдать Сыймыку Жапыкееву.

Источник: Кабар