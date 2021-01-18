Сыймык Жапыкеев прокомментировал информации о его, якобы, соучастии в вымогательстве
Глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР Сыймык Жапыкеев опроверг информацию о соучастии в деле о вымогательстве вместе с активистом Мелисом Аспековым.
Журналистам Жапыкеев сообщил, что с Аспековым у него никаких отношений нет.
«Он по своему, я по-своему. У нас никаких отношений нет. Что он у кого вымогает, покажут результаты следствия», - сказал он.
Также он сообщил, что даже не знаком с Уланом Джураевым, который также был задержан за вымогательство вместе с Аспековым.
В пресс-службе ГСБЭП заявили, что в настоящее время Службой предпринимаются активные меры, направленные на бескомпромиссную борьбу с коррупцией и экономической/финансовой преступностью. Финансовой полицией проводится работа по выявлению, раскрытию и пресечению резонансных преступных схем, в которые замешаны чиновники высокого ранга.
В настоящее время появилось множество «доброжелателей», пытающихся как то очернить или впутать в какую либо историю руководство Службы.
В ведомстве назвали недостоверной информацию, компрометирующую руководство Финансовой полиции.
Напомним, что 8 января по факту вымогательства 250 тыс. долларов США у руководства ГП НК «Кыргыз Темир Жолу» задержаны гражданские активисты Мелис Аспеков и Улан Джураев.
После Аспеков заявил, что 50 тыс. долларов от вымогаемых 250 тыс. долларов он должен был отдать Сыймыку Жапыкееву.
Источник: Кабар
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