ГРС КР: В 2020-м году изготовлено более 825 тыс. паспортов

В 2020-м году изготовлено более 825 тыс. паспортов

Государственный центр персонификации при ГП «Инфоком» за 2020 год изготовил 825 тыс. 528 паспортов, сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

В данную статистику входят все виды паспортов: общегражданские, дипломатические, служебные, а также eID-карты образца 2017 года.

Количество оформляемых паспортов для граждан Кыргызстана в прошлом году снизилось в сравнении с предыдущими годами.

В 2017 году было изготовлено 901 тыс паспортов. Всего в 2018 году персонифицировано 916 тысяч паспортов. В 2019 году изготовлено свыше 950 тыс. паспортов.

Между тем, с началом выпуска биометрических айди паспортов, с мая 2017 года по сегодняшний день изготовлено более 1 млн 950 тыс. еlD-карт.

Миллионный биометрический паспорт в Кыргызстане выдан 14 января 2019 года.

Выдача двухмиллионной еlD-карты ожидается в феврале 2021 года.

Источник: Кабар