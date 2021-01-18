Экс-вице-премьер ответила на обвинения в сокрытии смертей от коронавируса

Экс-вице-премьер ответила на обвинения в сокрытии смертей от коронавируса

Информация по сокрытию данных о летальности и смертности от коронавируса летом прошлого года не соответствует действительности. Об этом заявила экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

«Кыргызская Республика является первой и единственной страной в регионе Центральной Азии, которая объединила статистику по лабораторно подтвержденному ковид и по клинически проявленному без лабораторного подтверждения.

17 июля объединили оба варианта течения ковида, что сразу же отразилось в цифрах. Таким образом, результаты из лабораторий и с первичного, вторичного и третичного уровней системы здравоохранения консолидировались в общую статистику. До этого момента клинический диагноз ковид ставили лишь при лабораторном подтверждении.

Смертность от сопутствующих заболеваний и от отсроченных осложнений от предполагаемого ковида без лабораторного подтверждения в период до 17 июля не вошла в ковидную статистику, поскольку до 17 июля клинический диагноз ковидная вирусная инфекция выставлялся исключительно при положительном ПЦР.

В настоящее время пандемия сохраняется, появляются новые штаммы и всем следует оставаться начеку. Оценки проделанной работе следует давать непредвзято и объективно, возможно сравнительно-сопоставительным методом. Статистика по смертности от ковид, представленная Нацстаткомом, может отличаться от статистики МЗ КР, поскольку в Нацстатком поступают свидетельства о смерти из ЗАГСов на основании заключений паталогоанатомов, в Минздрав информация поступает со всех организаций здравоохранения, выписки из эпикризов историй болезни.

Еще раз обращаю внимание на то, что сопутствующие диагнозы и осложнения, например инфаркты или инсульты, выставлялись основным клиническим диагнозом при отсутствии лабораторного подтверждения наличия коронавируса», — написала экс-вице-премьер на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила, что официальные данные по смертности от COVID-19 в Кыргызстане на несколько тысяч отличаются от истинных цифр.

Источник: Элгезит