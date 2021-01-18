"Мы спасем Бишкек от смога, если в 2 раза снизим цену на газ для населения"

"Мы спасем Бишкек от смога, если в 2 раза снизим цену на газ для населения"

""Газпром Кыргызстан" для северной части Кыргызстана закупил 264 миллиона кубометров природного газа у казахстанской компании "КазТрансГаз", который продает на территории Кыргызстана по цене 17,84 сома за 1 м3 (4,58 сома в Казахстане) для частных лиц и 21,36 сома за 1 м3 для коммерческих лиц (в Казахстане 7,09 сома)", - сообщил 17 января на своей странице в Facebook член Политсовета партии "Бутун Кыргызстан" Мирбек Мунарбек уулу.

Эта же компания – "Газпром Кыргызстан" покупает у Узбекнефтегаза и продает в южной части Кыргызстана физическим лицам по 17,84 сома за 1 м3 (3,06 сома в Узбекистане) и коммерческим организациям по 21,36 сома за 1 м3 (8,05 сома в Узбекистане), - пишет он.

Далее Мунарбек уулу отмечает, что в Бишкеке планируется перевести ТЭЦ и 22 котельные на газ, но при указанных тарифах стоимость тепла и горячей воды будет в 7 раз выше, чем в соседних странах, а стоимость электроэнергии, производимой на ТЭЦ, будет самой высокой в мире.

По его словам, стоимость газа для отопления в Кыргызстане 21,36 сома, в Узбекистане - 3,06, в Казахстане - 3,60-6,35 сома.

"Мы спасем город от смога и загрязнения окружающей среды только в том случае, если в 2 раза снизим цену на газ для населения, частных лиц и предприятий, обеспечивающих горячую воду и тепло", - подчеркнул Мунарбек уулу.

Источник: vb.kg