Жылдыз Жолдошова: «У Текебаева нет морального права быть оппозицией»

«У Текебаева нет морального права быть оппозицией»

— Госпожа Жылдыз, ничего еще не произошло, но появилась оппозиция против Садыра Жапарова. Речь об Омурбеке Текебаеве, Феликсе Кулове и т.д. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.

— Конечно, в нашей стране есть демократия. Поэтому должна быть оппозиция, но конструктивная. Потому что страна находится в тяжелом состоянии, поэтому по возможности нам надо поддержать Садыра Жапарова, ради народа и страны. Что касается Омурбека Текебаева и Феликса Кулова, то в свое время они не только пошли на «политический тандем», но и занимали единовременно посты спикера Жогорку Кенеша и премьер-министра страны.

Здесь стоит отметить, что у Текебаева нет морального права быть оппозицией, потому что как член Временного правительства он допустил апрельские и июньские события в 2010 году. Другими словами, близится день, когда народ спросит с представителей тогдашней временной власти за их незаконные дела.

— До этого вы поддерживали братишку Садыра, какими будут ваши дальнейшие шаги? Согласитесь занять должность, если предложат?

— Общественность видит, что Садыра Жапарова я поддерживала с 2010 года по 2021 год. Когда Садыр Жапаров оказался в тяжелом положении, многие политики боялись его поддерживать, даже давать интервью. Были дни, когда он остался один… Что касается будущего, то я обязательно буду поддерживать Жапарова, пока он будет действовать в интересах страны и народа. Я на протяжении 36 лет честно проработала в исполнительной власти. Знаю, что достойно послужила стране и народу. Поэтому не пойдут исполнительную власть. Но я задумываюсь о том, чтобы проработать в парламенте один созыв, писать законы… Сталин неспроста говорил: «Кадры решают все». Садыру Жапарову нельзя допускать ошибки с кадрами. Наверное, он и сам чувствует, что не только я, но и весь народ возлагает на него большие надежды.

Источник: газета «Азия news» №2 от 14.01.2021 / стр. 8