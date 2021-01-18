МВД призывает граждан добровольно сдать незаконное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества

МВД призывает граждан добровольно сдать незаконное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества

МВД напоминает гражданам о том, что лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целях предотвращения преступлений и нарушений с применением огнестрельного оружия территориальными подразделениями Министерства внутренних дел проводятся оперативно-профилактические мероприятия по изъятию данного оружия из незаконного оборота.

Так, за 2020 год органами внутренних дел изъято 125 единиц огнестрельного оружия (автоматов - 2 единицы, пистолетов - 2 единицы, различных типов нарезного оружия - 35 единиц, гладкоствольного - 62 единицы, газо-травматического - 16 единиц, пневматического - 4 единицы, обрезов и кустарного производства - 4 единицы). различных боеприпасов - 28 единиц.

Отмечается, что граждане активно помогают органам внутренних дел в части добровольной сдачи. Так, за 2020 год добровольно сдано 92 единицы оружия (гладкоствольное 78 единиц, нарезного 1 единица, газо-травматического 7 единиц, обрезов и кустарного производства 2 единицы), различных боеприпасов 9 единиц.

В связи с этим Министерство внутренних дел напоминает, что согласно статье 29-1 Закона «Об оружии» граждане КР, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица могут добровольно сдать на возмездной или безвозмездной основе найденные или незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы.

В соответствии с постановлением правительства «Об утверждении Порядка добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе» предусмотрена выплата денежной компенсации за добровольно сданное оружие от 1 тыс. 600 до 16 тыс. сомов, в зависимости от типа оружия.

В целях легализации огнестрельного оружия, находящегося незаконно на руках у граждан, Министерство внутренних дел предлагает гражданам добровольно сдавать огнестрельное охотничье оружие в органы внутренних дел с последующей регистрацией этого оружия на граждан, сдавших его.

То есть после проведения баллистических и прочих экспертиз, установления принадлежности данного оружия (не значиться украденным, утерянным, использованным в совершении преступления) и предоставления необходимого пакета документов гражданином на соответствие требованиям законодательства КР в части приобретения охотничьего огнестрельного оружия, данное оружие может быть зарегистрировано на данного гражданина.

«МВД обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов, а также призывает добровольно сдать данные предметы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности. С целью добровольной сдачи оружия и боеприпасов не обязательно приезжать в ОВД, можно позвонить по телефону в милицию, и сообщить о намерении добровольно сдать оружие и боеприпасы, известить об этом участкового уполномоченного милиции, и в этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности, за их хранение.

Источник: Кабар