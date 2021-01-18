Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале

Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале

Уважаемые клиенты!

Уведомляем вас о том, что по решению совета директоров Национальный банк Пакистана прекращает свою деятельность в Кыргызстане.

В связи с добровольной ликвидацией бишкекского филиала Национального банка Пакистана просим вас закрыть банковские счета, имеющиеся в филиале, до 28 февраля 2021 года.

Телефоны для справок:

+996 (312) 624721 (добавочный 105, 107);

+996 (555) 624721;

+996 (312) 624723.

Источник: 24.kg