Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
Уважаемые клиенты!
Уведомляем вас о том, что по решению совета директоров Национальный банк Пакистана прекращает свою деятельность в Кыргызстане.
В связи с добровольной ликвидацией бишкекского филиала Национального банка Пакистана просим вас закрыть банковские счета, имеющиеся в филиале, до 28 февраля 2021 года.
Телефоны для справок:
+996 (312) 624721 (добавочный 105, 107);
+996 (555) 624721;
+996 (312) 624723.
Источник: 24.kg
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