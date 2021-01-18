В отношении активиста Бакая Кашкарбаева возбуждено уголовное дело

В отношении активиста Бакая Кашкарбаева возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

С 15 по 17 ноября 2020 года, в социальной сети Facebook опубликованы видеоматериалы пользователя «Bakai Kashkarbaev» с аудиторией численностью 4 тыс. 981 человек, который выражал угрозу применения насилия в отношении судей и сотрудников органов прокуратуры.

Согласно информации из открытых источников, пользователем данной страницы оказался активист Бакай Кашкарбаев, деятельность которого направлена на агрессивную критику руководителей государственных органов.

Так, 15 ноября 2020 года Кашкарбаев с неустановленным кругом лиц, находясь в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, запечатлил на видео высказывания, сопряженные с угрозами в отношении начальника отдела прокуратуры Иссык-Кульской области. Кроме того, активист призывал подняться весь народ и озвучил такие призывы насилия, как: «Башын кесиш керек! (отрезать голову)», «Жанчыш керек! (нужно раздавить)», «Тишиңерди талкалайбыз! (выбить зубы)», «Көзүңөрдү чукуйбуз (выколоть глаза)».

Далее, 16 ноября 2020 года указанное лицо опубликовало видео, в котором отражен факт нарушения порядка в Иссык-Кульском районном суде, путем вторжения в кабинет председателя районного суда. Кроме того, на видео наглядно видно, как Кашкарбаев путем провокаций, вступил в словесную перепалку с судебными приставами, демонстративно требуя встречи с судьей Т.Жумаевым.

17 ноября текущего года в городе Каракол Б.Кашкарбаев с группой лиц, продолжил свои деяния, направленные на нарушение порядка на территории административного здания Каракольского городского суда. В своем выступлении Кашкарбаев выражал открытую угрозу в отношении судьи Иссык-Кульского областного суда А.Апышева и начальника отдела прокуратуры области А.Нышанова.

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что в действиях Кашкарбаева усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 355 ч.1 (угроза или насилие в отношении представителя власти) УК КР, 25 ноября 2020 года вышеуказанный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. В настоящее время проводится досудное производство.

Источник: reporter.kg