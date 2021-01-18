Водители обещали бастовать. В Бишкеке наблюдается снижение маршруток
В Бишкеке сегодня, 18 января, наблюдается снижение количества маршрутных такси. Несколько дней назад они обращались к городским властям повысить цены на проезд на 15-20 сомов, иначе они не выйдут на линии.
Утром и.о. мэр Бишкека Балбак Тулобаев опубликовал видео, где сообщил, что понимает ситуацию у маршрутников. «Но прошу вас тоже с пониманием отнестись и не требовать сиюминутного решения. Все должно быть по процедуре. Минэкономики должно сделать анализ, потом документ придет на рассмотрение в БГК», - сказал мэр.
Он отметил, что прошедший год был тяжелый: пандемия, кризис, народные волнения. «Мы готовы поднять цены на проезд, но мы должны посоветоваться с народом, нужно время для этого», - сообщил Тулобаев.
Источник: Кабар
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