Водители обещали бастовать. В Бишкеке наблюдается снижение маршруток

Водители обещали бастовать. В Бишкеке наблюдается снижение маршруток

В Бишкеке сегодня, 18 января, наблюдается снижение количества маршрутных такси. Несколько дней назад они обращались к городским властям повысить цены на проезд на 15-20 сомов, иначе они не выйдут на линии.

Утром и.о. мэр Бишкека Балбак Тулобаев опубликовал видео, где сообщил, что понимает ситуацию у маршрутников. «Но прошу вас тоже с пониманием отнестись и не требовать сиюминутного решения. Все должно быть по процедуре. Минэкономики должно сделать анализ, потом документ придет на рассмотрение в БГК», - сказал мэр.

Он отметил, что прошедший год был тяжелый: пандемия, кризис, народные волнения. «Мы готовы поднять цены на проезд, но мы должны посоветоваться с народом, нужно время для этого», - сообщил Тулобаев.

Источник: Кабар