Узбекистан возобновил с Таджикистаном регулярное авиасообщение

Узбекистан возобновил с Таджикистаном регулярное авиасообщение

"Uzbekistan Airways" объявляет о возобновлении регулярного сообщения по маршруту Ташкент - Душанбе – Ташкент, сообщила накануне пресс-служба узбекской Национальной авиакомпании.

Полёты между столицами стран будут совершаться компаниями Uzbekistan Airways и Somon Air. Еженедельные рейсы из Ташкента в Душанбе запланированы по средам (8:00—9:00), из Душанбе в Ташкент — по пятницам (11:00—12:00).

Ранее, 15 января, таджикское агентство «Ховар» сообщило о возобновлении регулярного авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном.

Директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода отметил, что для предотвращения распространения COVID-19 все пассажиры должны соблюдать санитарные и противоэпидемические требования, носить защитные маски и перчатки. Пассажирам необходимо иметь при себе медицинское свидетельство об отрицательном инфицировании COVID-19 (ПЦР-тест), полученное за 72 часа до вылета.

Напомним, с 25 декабря все прибывающие в Узбекистан должны сдать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19. Порядок распространяется и на пассажиров, которые имеют справку с отрицательным ответом ПЦР-теста на коронавирус.

Источник: Кабар