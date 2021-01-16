ГКНБ: Глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района отстранен от должности

Глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района отстранен от должности

Глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района Ошской области Мунарбек Сайпидинов отстранен от должности.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, 14 января 2021 года по ходатайству следственных органов ГКНБ КР и решением Ошского городского суда М.С. отстранен от должности главы сельской управы «Савай» Кара-Суйского района до окончания следствия.

Напомним, что в январе 2021 года ГКНБ КР по расследуемому досудебному производству, зарегистрированного в АИС ЕРПП, предусмотренного ст.320 ч.3 УК Кыргызской Республики был задержан глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района Ошской области М.С. и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области.

Однако 13 января 2021 года после вручения М.С. уведомления по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.3 УК КР, в тот же день Ошским городским судом в отношении него была избрана мера пресечения виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

В настоящее время ведется следствие.

Источник: Кабар