ГКНБ: Глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района отстранен от должности

Глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района отстранен от должности
Глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района Ошской области Мунарбек Сайпидинов отстранен от должности.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР, 14 января 2021 года по ходатайству следственных органов ГКНБ КР и решением Ошского городского суда М.С. отстранен от должности главы сельской управы «Савай» Кара-Суйского района до окончания следствия.
Напомним, что в январе 2021 года ГКНБ КР по расследуемому досудебному производству, зарегистрированного в АИС ЕРПП, предусмотренного ст.320 ч.3 УК Кыргызской Республики был задержан глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района Ошской области М.С. и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области.
Однако 13 января 2021 года после вручения М.С. уведомления по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.3 УК КР, в тот же день Ошским городским судом в отношении него была избрана мера пресечения виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
В настоящее время ведется следствие.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!