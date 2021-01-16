В ГКНБ рассказали подробности задержание депутата Дуйшона Торокулова
В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) КР рассказали подробности задержание депутата Дуйшона Торокулова.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ГКНБ продолжается системная работа по демонтажу коррупционных и пресечению преступных проявлений во всех эшелонах государственной власти, вне зависимости от занимаемых должностей объектами соответствующих расследований.
Так, органами национальной безопасности ведется досудебное производство по фактам коррупции и рейдерского захвата завода по переработке кожи, расположенного в г. Ош.
Следствием были получены неопровержимые доказательства и прямые показания фигурантов уголовного дела о преступном сговоре действующего депутата ЖК Д.Торокулова с представителями судебных органов и частными лицами, направленном на рейдерский захват указанного завода.
На основании собранных следствием доказательств 15 января 2021 года депутат ЖК КР Д.Торокулов был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 УК КР (коррупция), а Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках досудебного производства ГКНБ будет продолжена работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению данного преступления, а соответствующая информация о ходе расследования будет доводиться до общественности и средств массовой информации.
Источник: Кабар
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