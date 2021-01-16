Кримавторитета «Алтуху» отпустили под домашний арест
Криминального авторитета Алтынбека Ибраимова по прозвищу «Алтуха» отпустили под домашний арест. Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека.
Под домашним арестом он будет находится 2 месяца.
Напомним, кримавторитета «Алтуху» задержали 13 января в Бишкеке и в порядке статьи 98 УПК КР водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Источник: Элгезит
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