Военрук рассказал о "мертвых душах" в школе Бишкека

Военрук рассказал о "мертвых душах" в школе Бишкека

В бишкекской школе–лицее N 28 прокуратура выявила ущерб на сумму 5 миллионов 221 тысяча 600 сомов. Хитрую коррупционную схему, которая существовала в учебном заведении долгие годы, раскрыл военрук школы Райкан Эсенканов. Он рассказал корреспонденту "ВБ", что на пути к правде ему приходилось преодолевать сопротивление не только руководства школы, но и чиновников.

Сим–карты разоблачения

Школа–лицей № 28 находится в центре города - у пересечения улиц Боконбаева и Панфилова. События, которые развернулись в этом учебном заведении, ничуть не уступают гоголевскому сюжету, известному еще по школьной программе. Ни ученики, ни их родители даже не догадывались, что педагогами в этой школе значатся "мертвые души".

В начале ноября прокуратура Бишкека в ходе проверки установила следующее. За 2015 - 2020 годы путем внесения в классные журналы сведений, не соответствующих действительности, фиктивного оформления документов были незаконно приняты в школу 10 человек - в качестве учителей, библиотекаря, лаборантов и руководителей кружков. Но фактического выполнения должностных обязанностей не было, как и соответствующего педагогического образования и педагогической квалификации. Об этом сообщила пресс–служба Генеральной прокуратуры.

Оказалось, что всплыли эти самые "мертвые души" благодаря начавшейся в марте всеобщей удаленке.

- Во время карантина один из сотовых операторов обещал на два месяца выдать учителям сим–карты для дистанционного ведения уроков. Однако меня в списке для получения сим–карт, который формирует администрация школы, почему–то не было. Оператор предоставил мне список учителей, и там оказались люди, которые не работали в школе. Среди этих "левых" были дети директора, завучей, некоторых учителей, - рассказал корреспонденту "ВБ" Райкан Эсенканов, который с 2014 года преподавал в школе допризывную подготовку молодежи.

Эсенканов, естественно, выразил негодование в первую очередь директору школы Гульмире Бектургановой, которая, кстати, занимает этот пост рекордно долго - с 1993 года! Но та, несмотря на свой 27–летний стаж руководства школой, не смогла дать вразумительного ответа на простой вопрос: почему этих людей внесли в списки педагогов?

- Я обратился с заявлением в центр образования Первомайского района и в управление образования мэрии, но чиновники отделывались отписками. И только после заявления в прокуратуру Первомайского района выяснилось, что вместо своих отпрысков преподавали сами родители, действующие учителя. В ходе первой проверки районная прокуратура выявила 93 тысячи сомов ущерба. Директор Бектурганова сразу же возместила эту сумму, а фиктивных учителей уволили одним днем. Никто из них, конечно же, не стал доказывать, что он работает и реально выполняет свои обязанности, - объясняет Эсенканов.

Участники явно преступной схемы решили, что отделались легким испугом. Но военрук не остановился. И написал повторное заявление - на этот раз в Генпрокуратуру с просьбой возобновить проверку.

- Я обратился в бухгалтерию Первомайского районного центра образования. И выяснилось, что люди, которых никто никогда не видел в школе, числились там многие годы и получали зарплату больше, чем многие реальные учителя. Например, один из "левых" за девять лет получил 1 миллион 600 тысяч сомов с учетом отпускных и премий! Раз в квартал полагается премия за коэффициент трудового участия, и в этом случае подставных не обижали. Реальные учителя, которые работали целыми днями, и я в том числе, получали по полторы - две тысячи сомов премии, а подставные - от 3 до 6 тысяч! Не замешанные в махинациях коллеги были в шоке, когда узнали о таких фактах, - рассказывает принципиальный военрук.

Действительно, прокурорская проверка выяснила, что за период незаконного нахождения на должностях фиктивным лицам начислена и выплачена зарплата на общую сумму 5 миллионов 221 тысяча 600 сомов.

Конечно, после того как выяснились эти подробности, отношение педагогического коллектива к Эсенканову изменилось. На него оказывалось давление, о чем он предупредил и прокуратуру. (Правда, расследование проводилось во время летних каникул, когда большая часть педагогов была в отпуске.)

- Бектурганова подписала приказ о моем увольнении якобы 3 августа. Но я в этот день был в школе, разговаривал с ней при свидетелях, и об увольнении не было речи. Потом я узнал, что на следующий день ее вызывали в управление образования и уволили. Получается, она меня уволила задним числом, не предупредив. Причем о своем увольнении я узнал из учительского чата. То есть налицо было нарушение моих трудовых прав. К тому же она внесла приказ в мою трудовую книжку, чем испортила ее. Я опять обратился в управление образования, но там вновь лишь развели руками: мол, отменить приказ уволенного директора не могут. Пришлось искать помощи омбудсмена Токона Мамытова и Госэкотехинспекции. Только после этого тогдашняя и.о. директора школы Бегматова восстановила меня в должности, - рассказывает военрук.

Финпол действует. Но...

Эсенканов считает, что те, кто устроил кормушку в школе, должны вернуть ущерб государству.

- Учителя и родители страдали от постоянных поборов со стороны администрации школы. На всех совещаниях речь шла только о деньгах. При этом ничего не делалось для улучшения условий учебного процесса. Школа давно не входит в десятку лучших. Несмотря на то что когда–то имела химико–биологический уклон, нет победителей олимпиад. Около входа в здание не оборудована и площадка для родителей, которые ожидают детей после занятий! - возмущается военрук.

Перед началом учебного года вместо Бектургановой на должность директора школы назначили Валентину Лисниченко, депутата Бишкекского городского кенеша, имеющую большой директорский опыт.

- Новый руководитель предложила начать все с чистого листа и попросила больше никуда не обращаться, - рассказывает Эсенканов. - Мы с ней не нашли взаимопонимания, поэтому я по собственному желанию уволился. Но уверен: люди, которые незаконно брали деньги, должны вернуть их!

Корреспондент "ВБ" связалась с Валентиной Лисниченко. Но та лишь отметила, что считает неэтичным комментировать то, что происходило в школе до нее. И добавила, что ее предшественница уволилась по собственному желанию.

Между тем городская прокуратура зарегистрировала "школьное" дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Служебный подлог" Уголовного кодекса КР.

В пресс–службе финансовой полиции, куда сейчас передали дело, сообщили, что по данному факту ведется досудебное производство, проводятся необходимые следственные мероприятия.

В августе 2020 года управление образования Бишкека составило список лучших школ столицы по нескольким позициям: золотые сертификаты, аттестаты особого образца (красные аттестаты), итоги олимпиад и т.д. Школы № 28 в списке лучших не оказалось. А ведь когда–то была одной из них.

На сайте гимназии висит объявление: требуются учителя математики, географии, технологии, изобразительно–художественного творчества. Значит все–таки понадобились реальные учителя.

Чиновники управления образования мэрии предпочитают помалкивать про коррупционный скандал, который развивался у них под носом. В пресс–службе коротко сообщили: "Ведется следствие".

Пересидевшие

Многие директора находятся на своих должностях долгие годы. Увы, на примере школы № 28 видно: такие рекорды вряд ли идут на пользу педколлективам и ученикам. Нередко учебные заведения превращаются в личные вотчины с любимчиками и неугодными. К сожалению, учитель сегодня - фигура подневольная. Он практически во всем зависит от администрации школы. Прожить на одну зарплату трудно, а значит, учитель заинтересован, даст ли директор дополнительные часы.

Неудивительно, что практически сразу после назначения министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев предложил ограничить срок работы директоров пятью годами.

Имеются сотни руководителей, чей возраст 70–80 лет. Некоторые занимают кресло десятки лет и не хотят уходить добровольно. По закону возрастных ограничений нет, директорская должность не считается государственной. Понятно, что и среди таких директоров есть те, кто показывает высокие результаты работы, об этом говорил министр Бейшеналиев в эфире КТРК.

По его словам, МОиН не имеет отношения к назначению директоров школ, их назначают отделы образования по рекомендации местных властей.

В феврале в республике должна пройти аттестация директоров школ и руководителей отделов образования. Сейчас в МОиН разрабатывается механизм по оценке их деятельности.

- Директора школ должны знать на отличном уровне законы, Трудовой кодекс, потому что они руководят учреждением. Они управляют финансами, проводят тендеры, поэтому также должны знать финансовое законодательство, - сказал министр.

Недавно депутаты Бишкекского горкенеша тоже подняли вопрос ротации руководителей учебных заведений. В частности, депутат Адиса Имангазиева предлагает делать это в обязательном порядке:

- Директор должен через четыре–пять лет менять школу, нужно положение, чтобы это не было чувствительно, чтобы он был морально подготовлен. Мы столько лет поднимаем вопрос, почему не делают ротацию? Если хороший директор, он должен и другую школу поднять! - требует Имангазиева.

Источник: https://www.vb.kg/