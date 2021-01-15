Как развивается проект "Тулпар" в Бишкеке, рассказал специалист

Как развивается проект "Тулпар" в Бишкеке, рассказал специалист

Сотрудники проекта работают над добавлением функции, которая позволит бишкекчанам следить за движением транспорта через приложение.

Количество поездок в общественном транспорте Бишкека по системе электронного билетирования "Тулпар" приблизилось к 4 миллионам, сообщил на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан специалист проекта по работе со СМИ Бекжан Акматбеков.

"Бишкекчане приобрели около 140 тысяч синих стандартных карт, льготной категории граждан бесплатно выдали более 42 тысяч красных карт, а почти 10 тысяч школьников получили зеленые карты. Школьные карты теперь можно оформлять в онлайн-режиме на сайте проекта", — сказал он.

Акматбеков отметил, что специалисты работают над добавлением функции, которая позволит жителям столицы через мобильное предложение отслеживать движение транспорта онлайн.

"Также недавно мы ввели возможность бесконтактной оплаты по технологии NFC. Теперь можно оформить виртуальную карту и оплачивать проезд через Аndroid-смартфоны с поддержкой NFC. До 31 января ее оформляют бесплатно", — пояснил сотрудник проекта.

NFC ("коммуникация ближнего поля") — технология бесконтактной передачи данных малого радиуса действия, которая позволяет оплачивать услуги со смартфона.

Проект электронного билетирования в автобусах и троллейбусах Бишкека заработал 1 марта прошлого года. Он реализуется в рамках договора государственно-частного партнерства со швейцарской компанией BPC.



Источник: sputnik.kg