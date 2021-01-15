Минфин КР взял у Соцфонда деньги на зарплаты бюджетникам? Опровержение

Минфин КР взял у Соцфонда деньги на зарплаты бюджетникам? Опровержение

Журналист попросил Мукашева прокомментировать сообщения о том, что из-за отсутствия средств на зарплаты бюджетникам министерство взяло деньги у СФ.

Министр финансов Кыялбек Мукашев опроверг информацию о том, что Минфин взял у Социального фонда средства на выплату заработка бюджетникам. Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Журналист попросил Мукашева прокомментировать сообщения о том, что из-за отсутствия средств на зарплаты бюджетникам министерство взяло деньги у Соцфонда, а это может спровоцировать проблемы с пенсиями.

"Информация неверная. Доходы, которые мы собираем за счет внутренних источников, покрывают все наши обязательства. Это выплаты по пенсиям, стипендиям, пособиям и зарплатам… Законодательство позволяет в случае нехватки средств у Соцфонда помочь ему покрыть расходы за счет республиканского бюджета, но опасения, что такое может произойти, отсутствуют", — заверил министр.

Ранее глава Минфина рассказал:

сколько миллиардов сомов Кыргызстан потратил на обслуживание госдолга в 2020 году;

где 20 миллионов долларов, безвозмездно переданные Россией, и на что их направят;

сколько денег кыргызстанцы перечислили на погашение внешнего долга.

Источник: sputnik.kg