Минфин КР взял у Соцфонда деньги на зарплаты бюджетникам? Опровержение
Журналист попросил Мукашева прокомментировать сообщения о том, что из-за отсутствия средств на зарплаты бюджетникам министерство взяло деньги у СФ.
Министр финансов Кыялбек Мукашев опроверг информацию о том, что Минфин взял у Социального фонда средства на выплату заработка бюджетникам. Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Журналист попросил Мукашева прокомментировать сообщения о том, что из-за отсутствия средств на зарплаты бюджетникам министерство взяло деньги у Соцфонда, а это может спровоцировать проблемы с пенсиями.
"Информация неверная. Доходы, которые мы собираем за счет внутренних источников, покрывают все наши обязательства. Это выплаты по пенсиям, стипендиям, пособиям и зарплатам… Законодательство позволяет в случае нехватки средств у Соцфонда помочь ему покрыть расходы за счет республиканского бюджета, но опасения, что такое может произойти, отсутствуют", — заверил министр.
Ранее глава Минфина рассказал:
- сколько миллиардов сомов Кыргызстан потратил на обслуживание госдолга в 2020 году;
- где 20 миллионов долларов, безвозмездно переданные Россией, и на что их направят;
- сколько денег кыргызстанцы перечислили на погашение внешнего долга.
Источник: sputnik.kg
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