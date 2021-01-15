Выборы в Жогорку Кенеш будут назначены после референдума по новой Конституции
Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов заявил 24.kg, что сроки поступления проекта новой Конституции в парламент сдвигаются.
По его словам, консультации продолжаются. Остались два спорных момента.
«Мы планировали уже сегодня отдать разработанный нами вариант. Но не успеваем. Постараемся на следующей неделе. А дальше уже пусть депутаты с ним работают», — сказал Бекбосун Борубашов.
Единственное, что могу сказать, — это уже определять парламентариям, на какой месяц и число назначать референдум. Может, они решат, что плебисцит должен пройти в марте.
Бекбосун Борубашов
Он добавил: что касается выборов седьмого созыва Жогорку Кенеша, то дату их проведения объявит президент, а не ЦИК.
«Кыргызстан будет поделен на округа. Но в каком соотношении, решат нардепы», — подчеркнул глава конституционного совещания, заметив, что члены КС прописали только, что изменится избирательная система с пропорциональной на смешанную.
Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Источник: 24.kg
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