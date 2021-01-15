Певица Анжелика: Я тоже готова сдать свои награды от Минкультуры

Я тоже готова сдать свои награды от Минкультуры
Певица Анжелика прокомментировала решение Министерства культуры, информации и туризма лишить ее коллег Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева различных званий. По словам артистки, она также порицает шоу, из-за которого возник скандал, однако заявила, что все те звания, которые вручаются министерством не имеют никакой ценности.
“Звание “Заслуженный артист” получают и те, кто стал популярен, спев 2-3 песни, а посвятившие свою жизнь культуре остаются в стороне. В Америке певцы и без этих званий покоряют мир. Я получила медаль “Деятель культуры” 12 лет назад, поддерживая Эркина Рыскулбекова, я тоже готова сдать ее. Минкультуры должно было обратить на нас внимание, организовать встречу и обсудить дальнейшие планы по развитию культуры в стране”, – отметила певица.
Скандальное шоу певца Курала Чокоева “В пи#ду звезду” вызвало большую критику общественности, так как юмор участников базировался на мате и пошлости. Гостем одного из последних выпусков стал певец Кайрат Примбердиев. В итоге Чокоев закрыл свое шоу. Министерство культуры, информации и туризма приняло решение отозвать награды певцов. Заступился за артистов телеведущий Эркин Рыскулбеков.
Источник: reporter.kg
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