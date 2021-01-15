Facebook удалил аккаунты, "игравших" за разные стороны в выборах КР

Facebook удалил аккаунты, "игравших" за разные стороны в выборах КР

За декабрь 2020 года Facebook удалил аккаунты, сосредоточенные на парламентских и президентских выборах в Кыргызстане. Об этом говорится в отчете данной компании.

Они обнаружили и удалили аккаунты после просмотра жалоб пользователей. На момент удаления у аккаунтов и страниц "почти не было подписчиков", говорится в документе.

"Мы удалили 92 аккаунта Facebook, четыре страницы, 11 групп и 30 аккаунтов в Instagram. Она была сосредоточена в первую очередь на комментировании их содержания, а также публикаций политической партии и популярных новостных страниц", - отмечается в отчете Facebook.

Компания так же ликвидировала 121 учетную запись Facebook, 46 страниц, семь групп и 41 учетную запись Instagram, которые были созданы в Кыргызстане и нацелены на внутреннюю аудиторию.

"Наше расследование обнаружило ссылки на людей в Кыргызстане, имеющих опыт работы в СМИ и правительстве, а также на медиакомпанию под названием Media Center. Эта деятельность была сосредоточена вокруг парламентских выборов 2020 года и внеочередных президентских выборов 2021 года", - говорится в отчете. При этом, подчеркивается, что эти страницы и группы одновременно выступали за несколько политических сторон.

Источник: vb.kg