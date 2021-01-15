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(Видео) В Бишкеке задержали члена ОПГ Камчы Кольбаева

Оперативники столичной криминальной милиции задержали находившегося в розыске члена ОПГ Камчы Кольбаева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Ш. А., 1989 года рождения, задержан на территории столицы. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В 2018 году Первомайский районный суд объявил Ш. А. в розыск.

Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Источник: Кактус

           

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