(Видео) В Бишкеке задержали члена ОПГ Камчы Кольбаева

Оперативники столичной криминальной милиции задержали находившегося в розыске члена ОПГ Камчы Кольбаева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Ш. А., 1989 года рождения, задержан на территории столицы. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В 2018 году Первомайский районный суд объявил Ш. А. в розыск.

Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Источник: Кактус