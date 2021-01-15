Выделенные Россией деньги на поддержку бюджета еще не потратили

Отметим, что средства выделяются на безвозмездной основе.

В конце 2020 года от России поступило $20 миллионов. Эти средства лежат на счетах Национального банка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Кыялбек Мукашев.

По его словам, средства будут потрачены на текущие расходы республиканского бюджета. В том числе и на финансирование защищенных статей.

Отметим, что средства выделяются на безвозмездной основе.

Источник: 24.кж