Мэрия пока не может убрать маршрутки из центра Бишкека

Сегодня в Бишкеке действует по 11 линий автобусов и троллейбусов.
«Пока не представляется возможным освободить центр Бишкека от микроавтобусов», — заявил на брифинге временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта столичной мэрии Улан Бейшенбаев.
Он признался, что у города нет средств на приобретение новых автобусов и троллейбусов. Поэтому муниципалитет приглашает частников к сотрудничеству.
«Разработаны 30 автобусных маршрутов, многие были ранее закрыты из-за нехватки техники. Мы не можем их возобновить сами, но готовы их передать частным компаниям. Они могут приобрести автобусы и работать на линиях. Приоритет будет отдаваться электротранспорту, во вторую очередь — газомоторному. По техническим параметрам они должны быть в длину не менее 10 метров, подходить для перевозки лиц с инвалидностью», — отметил он.
Улан Бейшеналиев напомнил, что по постановлению правительства мэрия должна убрать маршрутки из квадрата, ограниченного проспектом Чуй, улицами Ибрамова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии. «После того как на линии будут выходить автобусы, маршрутки будут выведены на окраины, а также улицы, где сейчас не ходит общественный транспорт», — сказал он.
Сегодня в Бишкеке действует по 11 линий автобусов и троллейбусов.
Источник: 24.кж
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