Жительница Каракола родила мальчика весом свыше 6,6 кг

Жительница города Каракол родила ребенка весом 6 кг 640 граммов.

Как сообщает Минздрав, 38-летняя беременная А. А. 14 января на сроке 39 недель в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы путем операции кесарево сечение родила доношенного мальчика весом 6 кг 640 граммов.

Отмечается, что состояние матери и новорожденного ребенка на сегодня удовлетворительное.

Источник: Кабар.кж