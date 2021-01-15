Жительница Каракола родила мальчика весом свыше 6,6 кг

Жительница города Каракол родила ребенка весом 6 кг 640 граммов.
Как сообщает Минздрав, 38-летняя беременная А. А. 14 января на сроке 39 недель в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы путем операции кесарево сечение родила доношенного мальчика весом 6 кг 640 граммов.
Отмечается, что состояние матери и новорожденного ребенка на сегодня удовлетворительное.
Источник: Кабар.кж
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