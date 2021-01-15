В Джалал-Абаде внедрят электронный аукцион при продаже в аренду муниципальных земель

В городе Джалал-Абаде внедрят электронный аукцион при продаже в аренду муниципальных земель.
Об этом сообщил глава Управления муниципальной собственности Жолдубай Борукулов.
Согласно информации, 25-января состоится первый электронный аукцион по продаже в аренду муниципального участка. Отныне, все продажи муниципальных земель в аренду будут проводиться через электронные аукционы.
Помимо этого, муниципальные участки, которые были сданы в аренду будут проверены и вписаны в базу данных. Если будет выявлен факт сдачи в аренду муниципального участка третьему лицу, тогда договор будет расторгнут и этот участок будет снова выставлен на аукцион.
Источник: Кабар.кж
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