Возобновляются регулярные авиарейсы Бишкек-Исфана-Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". С 18 января 2021 года возобновляются регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Исфана-Бишкек авиакомпания Tez Jet .
Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас». Рейсы будут осуществляться 1 раз в неделю - по понедельникам. Длительность полета составляет 1 час 15 минут.
Вылет из Бишкека – 11:00.
Прилет в Исфану – 12:15.
Вылет из Исфаны – 13:05,
Прилет в Бишкек – 14:20.
Справочно: В 2020 году присвоили аэропорту имя Исхака Раззакова. Также завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы - 1 735 м, ширина - 35 м.
Кроме этого, в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 кв. м с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.
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