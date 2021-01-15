Возобновляются регулярные авиарейсы Бишкек-Исфана-Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". С 18 января 2021 года возобновляются регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Исфана-Бишкек авиакомпания Tez Jet .

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас». Рейсы будут осуществляться 1 раз в неделю - по понедельникам. Длительность полета составляет 1 час 15 минут.

Вылет из Бишкека – 11:00.

Прилет в Исфану – 12:15.

Вылет из Исфаны – 13:05,

Прилет в Бишкек – 14:20.

Справочно: В 2020 году присвоили аэропорту имя Исхака Раззакова. Также завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы - 1 735 м, ширина - 35 м.

Кроме этого, в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 кв. м с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.