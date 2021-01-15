ОАО «МАМ» признано лучшей листинговой компанией Кыргызстана-2020

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт «Манас» стало победителем в номинации «Лучшая листинговая компания по итогам 2020 года».

Номинация «Лучшая листинговая компания» присуждается за стремление к открытости и прозрачности компании, ценные бумаги которой внесены в котировочный список Кыргызской фондовой биржи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для определения лучшей листинговой компании номинанты оценивались по критериям:

- спрос на акции;

- активность операций с ценными бумагами на фондовом рынке;

- ликвидность акции;

- раскрываемость информации;

- финансовые показатели за отчетный период.

В 2020 году Кыргызская фондовая биржа с ценными бумагами ОАО «МАМ» провела 90 сделок на сумму 10,6 млн сомов.