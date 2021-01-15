ОАО «МАМ» признано лучшей листинговой компанией Кыргызстана-2020

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт «Манас» стало победителем в номинации «Лучшая листинговая компания по итогам 2020 года».
Номинация «Лучшая листинговая компания» присуждается за стремление к открытости и прозрачности компании, ценные бумаги которой внесены в котировочный список Кыргызской фондовой биржи. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для определения лучшей листинговой компании номинанты оценивались по критериям:
- спрос на акции;
- активность операций с ценными бумагами на фондовом рынке;
- ликвидность акции;
- раскрываемость информации;
- финансовые показатели за отчетный период.
В 2020 году Кыргызская фондовая биржа с ценными бумагами ОАО «МАМ» провела 90 сделок на сумму 10,6 млн сомов.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!