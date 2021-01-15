(Фото) ГКНБ: При получении взятки задержан старший инспектор Гослесхоза

При получении взятки задержан старший инспектор Гослесхоза

Выявлена очередная коррупционная схема в системе Госагентстве охраны окружающей среды и лесконо хозяйства (ГАООСиЛХ) за систематическое вымогательство денежных средств у представителей коммерческих организаций, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведения адресной работы по пресечению системной коррупции АКС ГКНБ КР в Чуй-Бишкекском территориальном управлении ГАООСиХЛ выявлена устойчивая коррупционная схема по регулярному получению незаконного денежного вознаграждения от строительных компаний за выдачу положительного заключения государственной экологической экспертизы, необходимой для возведения социальных и коммерческих объектов.

Так, ответственные сотрудники данного управления в целях противоправного обогащения внедрили механизмы, позволяющие искусственно создавать препятствия при получении разрешительно-лицензионных документов и вынуждали представителей коммерческих организаций давать взятку в размере от 500 до 5 тыс. долларов США.

Так, 14 января 2021 года по результатам проведенных мероприятий, после получения очередного денежного вознаграждения, с поличным был задержан старший инспектор данного государственного учреждения.

В настоящее время устанавливается причастность других должностных лиц. Ведется следствие.

Источник: Кабар