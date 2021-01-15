В долине Алайкуу выпал снег высотой в 1 метр

В долине Алайкуу выпал снег высотой в 1 метр

В Кара-Кульджинском районе Ошской области в ночь на 14 января из-за обильных осадков в долине Алайкуу выпал толстый слой снега, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в айыл-окмоту Ой-Тал высота снега составила 1 метр, в айыл-окмоту Капчыгай – 70-80 см.

В результате была перекрыта дорога Кара-Кулжа – Алайкуу, на месте работает спецтехника.

В МЧС предупреждают, что участки дорог от 52 км до 92 км лавиноопасны.

Источник: Кабар