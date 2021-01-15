США внесли Xiaomi в черный список

В список, как сообщается, помимо прочих, вошли производитель смартфонов Xiaomi и авиакорпорация Comac.

Администрация США включила девять китайских компаний в список фирм, запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В список, как сообщается, помимо прочих, вошли производитель смартфонов Xiaomi и авиакорпорация Comac.

По данным агентства, до 11 ноября 2021 года американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который с 11 января 2021 года запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, связанные с китайскими военными компании собирают средства, в том числе у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы; затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

Источник: Кактус