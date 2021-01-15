На территории Ошского рынка появится муниципальный базар

На территории Ошского рынка появится муниципальный базар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, речь идет об участке площадью 0,953 гектара в районе улиц Кулиева и Павлова. Ранее его предоставляли ЗАО «Берекет» под проектирование и строительство торгового комплекса с автостоянкой.

«Согласно договору арендатор обязан освоить земельный участок в установленные нормативные сроки, но не более двух лет. Однако с момента получения земельного участка ЗАО «Берекет» не исполнены требования постановления в части строительства торгового комплекса с автостоянкой на предоставленном земельном участке, при этом он используется не по целевому назначению — на нем размещены торговые контейнеры», — отметили в мэрии.

Управление земельных ресурсов (УЗР) направило письмо в БФ ГУ «Кадастр» о прекращении права пользования земельным участком арендатором в установленном порядке. Бишкекглавархитектура предварительно разработала рабочий проект, где планируется организовать муниципальный рынок с созданием благоприятных условий для арендаторов-предпринимателей рынка.

Источник: 24.кж