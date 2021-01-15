Евгения Строкова: Народ, выбрав президентскую форму правления, сам себя обманул

Народ Кыргызстана, выбрав президентскую форму правления на прошедшем референдуме, сам себя обманул.

Таким мнением с Vesti.kg поделилась депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Парламентарий призналась, что проголосовала за парламентаризм.

- Мы уже жили при президентском правлении, у нас была узурпация власти, - напомнила Строкова. - Часто люди президентскую власть понимают как монархию, хотя это не одно и то же. Народ сам себя обманул. Они всегда кричат, чтобы им говорили правду, а сами верят популистским высказываниям. У большинства отсутствует критическое мышление.

По ее словам, вопросы, заданные на референдуме, поставили некорректно — она негодует, почему было поставлено только два вопроса: за какую форму правления проголосует общественность.

- Людей почему-то поставили перед конкретным выбором: парламентская или президентская формы правления, - констатирует парламентарий. - Считаю, что это неправильно. Нужно было прописать несколько видов правления — смешанную, например.

Напомним, 10 января прошли досрочные выборы президента Кыргызстана. В этот же день провели референдум, на котором избиратели выбирали, какая форма правления необходима — парламентская или президентская.

Согласно предварительным подсчетам ЦИК, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Кроме того, большинство проголосовавших предпочли жить в президентской республике.

Источник: Вести.кж

