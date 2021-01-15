Сурабалдиева: В Кыргызстане разница по смертям от пандемии COVID-19 идет в несколько тысяч

Сегодня выслушала предварительные итоги.

По выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч, сообщила на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, в связи с задержкой необходимых документов и информации от отдельных государственных ведомств, пришлось продлить работу межведомственной комиссии по изучению распределения помощи, поступившей в Кыргызстан в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 до 15 января 2021 года.

«В составе комиссии медицинские эксперты, журналисты и представители различных сфер деятельности. Сегодня выслушала предварительные итоги. Результаты и выводы, рекомендации для изменения ситуации, будут обнародованы.

Надо отметить, что половина межведкомиссии прекратили работать впервые же дни, кто-то испугался возможных последствий, на кого-то вышли друзья и знакомые, попросили «не торпедировать» дальше. Оставшаяся часть, ФИО, которых озвучим вместе с итогами в ближайшее время - это патриоты, которые хотят перемен в Кыргызстане, настоящих реформ в системе здравоохранения. Для чего, собственно, и создавалась эта комиссия», - написала чиновник.

По данным Сурабалдиевой, предварительно, согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч.

«В самый разгар первой волны ковид-19, отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии. Как и говорилось ранее, по результатам работы межведкомиссии не будет претензий ни к одному (!) рядовому медику. Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в «красных зонах». Воровали ли гумпомощь? Да», - заявила вице-премьер.

Он также отметила, что межведкомиссия не просто раскрывает проблемы, но также дает рекомендации для их решения.

Источник: Кабар.кж