В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение

В Кыргызстане сегодня, 15 января произошло землетрясение.
В Кыргызстане в 06:42 15 января произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла, сообщает Институт сейсмологии.
Очаг землетрясения располагается в 8 км к северо-востоку от села Ак-Терек, в 11 км к северо-востоку от села Жийде, в 22 км к юго-востоку от города Кок-Жангак, в 41 км к северо-востоку от города Жалал-Абад.
В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Ак-Терек, Жийде — около 3,5 балла, в селах Орказган, Чангет, Кыргызстан, Тосой, Ничке-Сай, Кайрат, Заргер, Калмак-Кырчын — около 2,5 балла, в селах Саламалик, Калта, Кара-Чолок, Кызыл-Тоо, Эркин-Тоо, Маяк, Джыланды, Маркай, Михайловка, Саты, Кош-Этер, городе Кок-Жангак — около 2,5 балла.
Источник: Акипресс
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